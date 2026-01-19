  1. Публікації
Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

14:00, 19 січня 2026
Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.
Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон
ілюстративне фото
В Україні 17 січня набув чинності закон №12284, яким внесено зміни до статті 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Відтепер комунальні та державні заклади можуть надавати платні послуги у сфері фізичної культури і спорту без застосування процедур оренди.

Зміни поширюються виключно на об’єкти, внесені до Електронного реєстру спортивних споруд. Державні та комунальні заклади можуть надати наявну спортивну споруду у користування на декілька годин фізичним особам, громадським організаціям та іншим установам і в законний спосіб отримати на рахунки кошти за таку послугу.

Очікується, що реалізація закону забезпечить додаткові надходження державних і комунальних закладів фізичної культури та спорту орієнтовно в сумі 165,9 млн грн за умови надання погодинних послуг один раз на тиждень протягом 12 місяців, які зараховуватимуться до спеціального фонду відповідних установ.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», закон був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським 15 жовтня 2025 року. Зазначається, що закон має усунути бюрократичні бар’єри та підвищити ефективність роботи спортивних об’єктів, які зараз часто простоюють або не приносять доходу.

закон спорт оренда

