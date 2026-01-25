Госархив оцифровал 165 дел о Польских легионах в Украине 1917-1918 годов
Государственный архив Киевской области завершил грантовый проект «Польские легионы. Цифровая коллекция документов». Все материалы уже доступны в открытом онлайн-доступе. Об этом сообщили в Минюсте.
Оцифровано 165 дел фонда «Коллекция документов Польских войск в Украине». Это архивные материалы, касающиеся деятельности 2-го и 3-го Польских корпусов — военных формирований, которые в 1918 году стали основой армии возрожденной Польши.
В коллекции представлены:
• переписка Совета военных поляков с правительством Украинской Народной Республики и гетманом Павлом Скоропадским;
• приказы, отчеты, сведения о передислокации частей;
• материалы о военных событиях, конфликтах с местным населением, разоружении польских легионов немецкими войсками;
• биографические данные, списки личного состава, наградные листы офицеров, сведения о раненых и погибших.
Документы отражают различные аспекты событий 1917–1918 годов: дипломатические и политические процессы Украинской революции, военные будни на Румынском фронте, личные истории участников.
Проект стал шагом к сохранению общего исторического наследия Украины и Польши, расширению доступа к архивным источникам и созданию базы для научных исследований.
