Госархив оцифровал 165 дел о Польских легионах в Украине 1917-1918 годов

08:12, 25 января 2026
В открытый доступ передали документы 2-го и 3-го Польских корпусов, переписку с правительством УНР и Скоропадским, списки раненых и погибших.
Госархив оцифровал 165 дел о Польских легионах в Украине 1917-1918 годов
Государственный архив Киевской области завершил грантовый проект «Польские легионы. Цифровая коллекция документов». Все материалы уже доступны в открытом онлайн-доступе. Об этом сообщили в Минюсте.

Оцифровано 165 дел фонда «Коллекция документов Польских войск в Украине». Это архивные материалы, касающиеся деятельности 2-го и 3-го Польских корпусов — военных формирований, которые в 1918 году стали основой армии возрожденной Польши.

В коллекции представлены:

  переписка Совета военных поляков с правительством Украинской Народной Республики и гетманом Павлом Скоропадским;

  приказы, отчеты, сведения о передислокации частей;

  материалы о военных событиях, конфликтах с местным населением, разоружении польских легионов немецкими войсками;

  биографические данные, списки личного состава, наградные листы офицеров, сведения о раненых и погибших.

Документы отражают различные аспекты событий 1917–1918 годов: дипломатические и политические процессы Украинской революции, военные будни на Румынском фронте, личные истории участников.

Проект стал шагом к сохранению общего исторического наследия Украины и Польши, расширению доступа к архивным источникам и созданию базы для научных исследований.

Польша Украина Киевская область

