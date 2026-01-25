Держархів оцифрував 165 справ про Польські легіони в Україні 1917-1918 років

У відкритий доступ передали документи 2-го та 3-го Польських корпусів, листування з урядом УНР і Скоропадським, списки поранених та загиблих.

Державний архів Київської області завершив грантовий проєкт «Польські легіони. Цифрова колекція документів». Усі матеріали вже доступні у відкритому онлайн-доступі. Про це повідомили в Мінʼюсті.

Оцифровано 165 справ фонду «Колекція документів Польських військ в Україні». Це архівні матеріали, що стосуються діяльності 2-го та 3-го Польських корпусів — військових формувань, які в 1918 році стали основою армії відродженої Польщі.

У колекції представлені:

• листування Ради військових поляків з урядом Української Народної Республіки та Гетьманом Павлом Скоропадським;

• накази, звіти, відомості про передислокацію частин;

• матеріали про військові події, конфлікти з місцевим населенням, роззброєння польських легіонів німецькими військами;

• біографічні дані, списки особового складу, нагородні листи офіцерів, відомості про поранених і загиблих.

Документи відображають різні аспекти подій 1917-1918 років: дипломатичні та політичні процеси Української революції, військові будні на Румунському фронті, персональні історії учасників.

Проєкт став кроком до збереження спільної історичної спадщини України та Польщі, розширення доступу до архівних джерел і створення бази для наукових досліджень.

