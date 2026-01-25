В Одесской области в дельте Дуная выпустили буйволов, которые должны защитить остров Белгородский от пожаров

После оленей и ланей буйволы должны помочь восстановить луговые экосистемы заповедника.

На юге Одесской области, в дельте Дуная, в дикую природу выпустили стадо водяных буйволов. Об этом сообщила организация Rewilding Ukraine, которая опубликовала соответствующее видео.

Специалисты организации выпустили 12 водяных буйволов на остров Белгородский, расположенный вблизи населенного пункта Вилково — известного как «украинская Венеция». Остров лежит в самом сердце дельты Дуная и является частью Дунайского биосферного заповедника.

Площадь острова Белгородский составляет около 2200 гектаров природных лугов и водно-болотных угодий, которые имеют значительный потенциал для ревайлдинга. Ранее на остров уже выпускали оленей и ланей, а водяные буйволы стали следующим этапом в восстановлении луговых экосистем, объясняют в Rewilding Ukraine.

