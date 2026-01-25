  1. В Украине

В Одесской области в дельте Дуная выпустили буйволов, которые должны защитить остров Белгородский от пожаров

07:54, 25 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После оленей и ланей буйволы должны помочь восстановить луговые экосистемы заповедника.
В Одесской области в дельте Дуная выпустили буйволов, которые должны защитить остров Белгородский от пожаров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На юге Одесской области, в дельте Дуная, в дикую природу выпустили стадо водяных буйволов. Об этом сообщила организация Rewilding Ukraine, которая опубликовала соответствующее видео.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Специалисты организации выпустили 12 водяных буйволов на остров Белгородский, расположенный вблизи населенного пункта Вилково — известного как «украинская Венеция». Остров лежит в самом сердце дельты Дуная и является частью Дунайского биосферного заповедника.

Площадь острова Белгородский составляет около 2200 гектаров природных лугов и водно-болотных угодий, которые имеют значительный потенциал для ревайлдинга. Ранее на остров уже выпускали оленей и ланей, а водяные буйволы стали следующим этапом в восстановлении луговых экосистем, объясняют в Rewilding Ukraine.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

Спортивные объекты теперь будут сдаваться в почасовую аренду: что меняет новый закон

Государственные и коммунальные учреждения теперь могут предоставлять спортивные объекты во временное пользование без заключения аренды.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]