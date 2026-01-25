  1. В Україні

На Одещині в дельті Дунаю випустили буйволів, які мають захистити острів Білгородський від пожеж

07:54, 25 січня 2026
Після оленів та ланей буйволи мають допомогти відновити лучні екосистеми заповідника.
На півдні Одеської області, в дельті Дунаю, у дику природу випустили стадо водяних буйволів. Про це повідомила організація Rewilding Ukraine, яка опублікувала відповідне відео.

Фахівці організації випустили 12 водяних буйволів на острів Білгородський, що розташований поблизу населеного пункту Вилкове — відомого як «українська Венеція». Острів лежить у самому серці дельти Дунаю і є частиною Дунайського біосферного заповідника.

Площа острова Білгородський становить близько 2200 гектарів природних луків і водно-болотних угідь, які мають значний потенціал для ревайлдингу. Раніше на острів уже випускали оленів та ланей, а водяні буйволи стали наступним етапом у відновленні лучних екосистем, пояснюють в Rewilding Ukraine.

Одеса тварини

