Зеленский и первая леди прибыли в Вильнюс на годовщину Январского восстания, видео
09:44, 25 января 2026
У Президента запланирована встреча с лидерами Литвы и Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с официальным визитом в Вильнюс (Литва). Глава государства присоединится к мероприятиям, посвященным годовщине Январского восстания.
По данным СМИ, Зеленский проведет переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким. Встреча состоится в формате Люблинского треугольника.
