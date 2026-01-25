Зеленский и первая леди прибыли в Вильнюс на годовщину Январского восстания, видео

У Президента запланирована встреча с лидерами Литвы и Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с официальным визитом в Вильнюс (Литва). Глава государства присоединится к мероприятиям, посвященным годовщине Январского восстания.

По данным СМИ, Зеленский проведет переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким. Встреча состоится в формате Люблинского треугольника.

