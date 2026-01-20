  1. Суд инфо

КСУ принял решение о пенсиях госслужащих и должностных лиц местного самоуправления

14:12, 20 января 2026
Пенсионное обеспечение госслужащих: решение Большой палаты КСУ
Большая палата Конституционного Суда Украины 20 января приняла Решение по делу об условиях пенсионного обеспечения государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления.

Дело рассмотрено по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца относительно конституционности статьи 90, подпункта 1 пункта 2 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О государственной службе» от 10 декабря 2015 года № 889–VIII, части седьмой статьи 21 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» от 7 июня 2001 года № 2493–III с изменениями.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционном представлении, Суд пришел к выводу, что статья 90 Закона № 889 и часть седьмая статьи 21 Закона № 2493 являются конституционными.

В то же время Суд признал не соответствующим Конституции Украины подпункт 1 пункта 2 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889 в той части, в которой в нем не установлены переходные условия пенсионного обеспечения или компенсационные механизмы для лиц, которые в период с 15 марта 2000 года до дня вступления в силу Закона № 889 (30 апреля 2016 года) занимали должности государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, однако по состоянию на 1 мая 2016 года не имели необходимого стажа для назначения пенсии на основании статьи 37 Закона № 3723.

Суд также постановил закрыть конституционное производство по этому делу в части конституционности подпункта 1 пункта 2 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889 в той части, в которой он сделал невозможным перерасчет размеров пенсий, назначенных на основании статьи 37 Закона № 3723, в связи с наличием Решения по тому же предмету.

Суд подчеркнул, что исполнение данного Решения невозможно без надлежащего законодательного урегулирования. Признание подпункта 1 пункта 2 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889 неконституционным из-за отсутствия переходных условий пенсионного обеспечения или компенсационных механизмов для лиц, которые в период с 15 марта 2000 года до дня вступления в силу Закона № 889 (30 апреля 2016 года) занимали должности государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, однако по состоянию на 1 мая 2016 года не имели необходимого стажа для назначения пенсии на основании статьи 37 Закона № 3723, возлагает на государство позитивную обязанность урегулировать эти вопросы с учетом предписаний Конституции Украины и данного Решения в разумный срок.

Судья-докладчик по делу — Ольга Совгиря.

КСУ госслужащие госслужба Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

