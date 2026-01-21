Индивидуальные трудовые споры в проекте Трудового кодекса: что именно меняется

Проект Трудового кодекса системно описывает основания, порядок и сроки урегулирования трудовых конфликтов между работником и работодателем.

Верховная Рада получила очередной проект Трудового кодекса. Законопроект № 14386 от 15.01.2026 подан Кабинетом Министров Украины и направлен в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

В проект акта инкорпорированы нормы законов Украины «Об оплате труда», «Об отпусках», «О коллективных соглашениях и договорах», «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)».

По сравнению с действующим трудовым законодательством в проект акта дополнительно включено регулирование вопросов относительно:



порядка заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;

определения признаков трудовых отношений;



урегулирования работы с суммированным учетом рабочего времени, труда домашних работников и правового статуса работников, направляемых на работу через агентства временного трудоустройства;



совершенствования базовых условий реализации права на отпуск;



реформирования порядка и условий предоставления отпусков, связанных с рождением и воспитанием ребенка (детей), с учетом принципа гендерной недискриминации;



внедрения новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;

распространения норм коллективных договоров и соглашений;

урегулирования надзора за соблюдением законодательства в сфере трудовых отношений и определения порядка проведения инспекционных посещений.

Отдельный раздел посвящен индивидуальным трудовым спорам.

Согласно проекту индивидуальный трудовой спор — это неурегулированные разногласия между работником и работодателем, возникающие относительно:

заключения трудового договора; выполнения, изменения, приостановления или прекращения трудового договора; изменения условий труда; оплаты труда; невыполнения или ненадлежащего выполнения норм трудового законодательства, коллективных соглашений и договоров, актов работодателя; иных вопросов, вытекающих из индивидуальных трудовых отношений.

Индивидуальные трудовые споры могут быть урегулированы и разрешены:

путем непосредственных переговоров между сторонами трудового договора (их представителями);



с помощью медиации;



судом.



Проведение непосредственных переговоров и/или медиации может быть признано уважительной причиной для восстановления срока обращения в суд.

В целях защиты своих прав и интересов работник обращается к работодателю с жалобой в течение семи дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права или интереса. Не допускается создание для работника каких-либо негативных последствий в связи с подачей им жалобы и ее рассмотрением.

Работодатель обязан рассмотреть жалобу и принять меры для урегулирования изложенных в ней вопросов путем проведения непосредственных переговоров с работником не позднее семи дней после получения жалобы.

В случае отказа работодателя рассмотреть жалобу и/или начать непосредственные переговоры в установленный срок, либо если в ходе переговоров между работником и работодателем не достигнуто согласие, работник имеет право прибегнуть к иным способам разрешения индивидуального трудового спора.

С целью урегулирования индивидуального трудового спора по соглашению между его сторонами может быть проведена медиация.

Договор о проведении медиации и соглашение по результатам медиации в индивидуальном трудовом споре заключаются в письменной форме. Договор о проведении медиации и соглашение по результатам медиации в индивидуальном трудовом споре, заключенные в электронной форме, считаются заключенными в письменной форме.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соглашения по результатам медиации стороны медиации имеют право обратиться для рассмотрения индивидуального трудового спора в суд.

Работник имеет право обратиться в суд для разрешения индивидуального трудового спора в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

В спорах об оплате труда работник может обратиться в суд в любой срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, но не позднее трех месяцев со дня получения им письменного уведомления о начисленных и выплаченных ему суммах при увольнении.

Для разрешения индивидуального трудового спора о прекращении трудового договора (увольнении) работник имеет право обратиться в суд в месячный срок со дня получения копии приказа (распоряжения) работодателя об увольнении.

Индивидуальным трудовым спором о прекращении трудового договора (увольнении) считаются споры с исковыми требованиями о:

признании увольнения незаконным, восстановлении на работе и оплате времени вынужденного прогула;

признании увольнения незаконным и оплате времени вынужденного прогула;

признании формулировки основания увольнения неправильной либо не соответствующей закону.



Для обращения работодателя в суд по вопросам взыскания с работника материального ущерба, причиненного работодателю, устанавливается трехмесячный срок со дня выявления причиненного работником ущерба.

В случае пропуска сроков обращения в суд за разрешением индивидуальных трудовых споров суд может восстановить такие сроки, если сторона, обращающаяся в суд, докажет наличие уважительных причин их пропуска.

В случае пропуска по уважительным причинам сроков суд может восстановить такие сроки, если со дня получения копии приказа (распоряжения) об увольнении либо письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных работнику при увольнении, прошло не более одного года.

В случае увольнения работника без законного основания и/или с нарушением установленного порядка суд в соответствии с исковыми требованиями работника принимает решение о:

признании увольнения незаконным, восстановлении на работе и оплате времени вынужденного прогула;



признании увольнения незаконным и оплате времени вынужденного прогула.



При решении вопроса об оплате времени вынужденного прогула суд принимает решение о взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула со дня увольнения до дня принятия им решения по делу, но не более чем за один год.

Если дело о незаконном увольнении рассматривается более одного года не по вине работника, суд принимает решение о взыскании средней заработной платы за все время вынужденного прогула. В делах о незаконном увольнении обязанность доказывания наличия законного основания для прекращения трудового договора возлагается на работодателя.

В случае незаконного перевода работника на другую работу суд в соответствии с исковыми требованиями работника принимает решение о восстановлении его на прежней работе и/или взыскании разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы до дня принятия им решения по делу, но не более чем за один год.

Если дело о незаконном переводе на другую работу рассматривается более одного года не по вине работника, суд принимает решение о взыскании разницы в заработной плате за все время выполнения нижеоплачиваемой работы.

В случае признания формулировки основания увольнения неправильной либо не соответствующей закону суд изменяет формулировку и определяет в решении основание увольнения. Если неправильная формулировка основания увольнения препятствовала трудоустройству работника на другую работу, суд принимает решение о взыскании средней заработной платы за период со дня увольнения до дня принятия им решения по делу, но не более чем за один год.

Если дело о признании формулировки основания увольнения неправильной либо не соответствующей закону рассматривается более одного года не по вине работника, суд принимает решение о взыскании средней заработной платы за весь период со дня увольнения до дня принятия решения.

Решение суда о восстановлении незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника подлежит немедленному исполнению.

После принятия судом решения о восстановлении на работе работник обязан на следующий рабочий день явиться на работу и приступить к выполнению своих трудовых обязанностей. Решение суда о восстановлении на работе считается исполненным после издания работодателем приказа (распоряжения) о восстановлении работника на работе и фактического допуска работника к работе и возможности выполнения им своих трудовых обязанностей.

В случае задержки работодателем исполнения решения суда суд выносит определение о выплате работнику средней заработной платы либо разницы в заработной плате за все время задержки.

При принятии решения об установлении факта трудовых отношений и/или оформлении трудовых отношений с работником, выполнявшим работу без заключения трудового договора, и установлении периода такой работы либо работы на условиях неполной продолжительности рабочего времени, в случае фактического выполнения работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени (кроме случаев выполнения работ или оказания услуг по гиг-контракту в порядке и на условиях, предусмотренных Законом Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине») суд одновременно принимает решение о начислении и выплате такому работнику заработной платы в размере не ниже средней заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности в регионе в соответствующий период без учета фактически выплаченной заработной платы, о начислении и уплате в соответствии с законодательством налога на доходы физических лиц и суммы единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за установленный период работы.

В случае отмены исполненных судебных решений о взыскании в пользу работника заработной платы, в том числе гарантийных, компенсационных выплат, поворот исполнения допускается лишь тогда, когда отмененное решение принималось на основании сообщенных работником ложных сведений либо поданных им заведомо поддельных документов.

Автор: Тарас Лученко

