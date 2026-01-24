Младенцы по 3 кг, девочка без зубов в 3,5 года – истории спасения «невидимых» детей благодаря новым подходам ОГП

Основательница «Города Добра» рассказала, как визит Генпрокурора в шелтер запустил волну реальных спасений.

Основательница благотворительного шелтера «Город Добра» Марта Левченко рассказала о судьбах нескольких детей, которых удалось спасти от угрозы жизни за последние месяцы.

«Ребенок с ДЦП – без реабилитации, необходимых лекарств, без надежды на обучение в школе. Она в принципе не знает, что такое «школа» — ей о учительнице и уроках рассказывает теперь наша Саша в Городе Добра. Но она хорошо знает название другого учреждения... Я говорю ей о пицце, а она мне — «только не в интернате».

— А ты была в интернате? — спрашиваю я.

— Еще нет, но меня отправят скоро.

Невероятно умная и глубокая девочка, которая выживала благодаря поддержке старших сестричек, в семье родителей с зависимостями. Невидимая для системы до декабря.

***

Он — маленький исследователь, который тонко реагирует на все. Как же ему было, когда домом была больничная палата, в которой нет нянь, объятий, искренней заботы, возможностей развития и детства? Невидимый для системы до середины декабря.

***

Она увидела нас впервые, когда жила в старенькой лачуге без элементарных условий для жизни. Какими были ее дни там? Что пришлось пережить ребенку, чтобы в 3,5 года не иметь ни одного зуба, потому что все сгнили?

Когда мы приехали, чтобы спасти ее, не было даже одежды, чтобы вынести ребенка на улицу к реанимобилю Города Добра. Три года страданий и потерянного времени для ребенка с третьей группой инвалидности — без специального питания и реабилитации. Невидимая для системы до 15 января.

***

Они — три маленькие принцессы. В три месяца каждая весит по три килограмма. Они уже знают, как это — быть на грани жизни и выживать. Хрупкие, измученные постоянными госпитализациями, ведь дома — угрожающие условия для жизни. Маму уже лишали родительских прав на старшую сестричку. Она не может самостоятельно заботиться о трех младенцах, и для этого, конечно, есть причины.

Они выжили — и это чудо. Им срочно искали спасение с середины декабря», — рассказала Левченко, добавив, что одна из спасенных девочек, Ангелинка, уже готовится к школе. С ней работают лучшие реабилитологи.

Она отметила, что Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко посетил «Город Добра» и увидел истории детей, которых подвела система.

«Невозможно недооценить важность изменений, введенных Офисом Генерального прокурора. Теперь чрезвычайно важно закрепить и сохранить эти начинания, чтобы они стали обычной практикой для нашего общества. Начинания, которые спасают детство в Украине», – подчеркнула Левченко.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о результатах межведомственных проверок учреждений опеки, реабилитационных центров и семейных форм воспитания, начатых в декабре после его поездки в шелтер «Город добра».

По его словам, создано 45 межведомственных групп с привлечением полиции, профильных служб и представителей общественного сектора. Проверки стартовали 12 декабря и за месяц охватили более 26 тысяч детей.

По словам генпрокурора, в ходе проверок выявлены случаи длительного насилия, ненадлежащего ухода и неоказания помощи детям, что привело к их смерти.

По результатам проверок уже открыто 214 уголовных производств. Из них 118 касаются должностных лиц, которые имели полномочия, но не выполнили свои обязанности, еще 96 — родителей и опекунов. По словам Кравченко, в ходе проверок удалось спасти 94 ребенка, которые в настоящее время находятся в безопасных условиях.

«Ответственность понесут не только обидчики. Понесут и те, кто знал, видел, имел возможность, но не выполнил свои обязанности», — заявил Кравченко.

