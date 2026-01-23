  1. В Украине
Государство открыло 214 уголовных дел после проверок интернатов — Кравченко

15:40, 23 января 2026
Генпрокурор заявил, что отвечать будут не только обидчики, но и те, кто бездействовал.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о результатах межведомственных проверок учреждений опеки, реабилитационных центров и семейных форм воспитания, начатых в декабре после его поездки в шелтер «Город добра».

По его словам, создано 45 межведомственных групп с привлечением полиции, профильных служб и представителей общественного сектора. Проверки стартовали 12 декабря и за месяц охватили более 26 тысяч детей.

По словам генпрокурора, в ходе проверок выявлены случаи длительного насилия, ненадлежащего ухода и неоказания помощи детям, что привело к их смерти.

«Только представьте. Двухлетний мальчик умер, потому что рядом с ним алкоголь был нормой, а защиты не было. Об опасности знали, но вмешались только после смерти ребенка. Его брата мы спасли, сейчас он в безопасности. Четырехлетний ребенок день за днем жил в страхе. Крики, побои, боль. Она ждала, что кто-то из взрослых остановит это. Никто не пришел вовремя. Но взрослые ее убили. Пятеро детей годами жили в унижении: без еды, без воды, без права говорить. Даже в туалет нельзя было без разрешения. Приемные родители говорили им, что они никому не нужны. И это тоже долго оставалось «незамеченным». Сейчас у детей есть новый дом.  Одиннадцатилетний мальчик с инвалидностью молча страдал. Он не мог попросить о помощи. Но те, кто должен был видеть и действовать, не сделали этого. Ребенок умер, потому что ему не оказали медицинскую помощь. Дети гибли не внезапно. Они гибли от страха, одиночества,  полной беззащитности.  И от  безразличия и жестокости взрослых», – рассказал Генпрокурор.

По результатам проверок уже открыто 214 уголовных производств. Из них 118 касаются должностных лиц, которые имели полномочия, но не выполнили свои обязанности, еще 96 – родителей и опекунов. По словам Кравченко, в ходе проверок удалось спасти 94 ребенка, которые в настоящее время находятся в безопасных условиях.

«Ответственность понесут не только обидчики. Понесут и те, кто знал, видел, имел возможность, но не выполнил свои обязанности», – подчеркнул Кравченко.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что генпрокурор Кравченко инициировал полную проверку детских домов и медицинских диагнозов детей.





