Государство открыло 214 уголовных дел после проверок интернатов — Кравченко

Генпрокурор заявил, что отвечать будут не только обидчики, но и те, кто бездействовал.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о результатах межведомственных проверок учреждений опеки, реабилитационных центров и семейных форм воспитания, начатых в декабре после его поездки в шелтер «Город добра».

По его словам, создано 45 межведомственных групп с привлечением полиции, профильных служб и представителей общественного сектора. Проверки стартовали 12 декабря и за месяц охватили более 26 тысяч детей.

По словам генпрокурора, в ходе проверок выявлены случаи длительного насилия, ненадлежащего ухода и неоказания помощи детям, что привело к их смерти.

«Только представьте. Двухлетний мальчик умер, потому что рядом с ним алкоголь был нормой, а защиты не было. Об опасности знали, но вмешались только после смерти ребенка. Его брата мы спасли, сейчас он в безопасности. Четырехлетний ребенок день за днем жил в страхе. Крики, побои, боль. Она ждала, что кто-то из взрослых остановит это. Никто не пришел вовремя. Но взрослые ее убили. Пятеро детей годами жили в унижении: без еды, без воды, без права говорить. Даже в туалет нельзя было без разрешения. Приемные родители говорили им, что они никому не нужны. И это тоже долго оставалось «незамеченным». Сейчас у детей есть новый дом. Одиннадцатилетний мальчик с инвалидностью молча страдал. Он не мог попросить о помощи. Но те, кто должен был видеть и действовать, не сделали этого. Ребенок умер, потому что ему не оказали медицинскую помощь. Дети гибли не внезапно. Они гибли от страха, одиночества, полной беззащитности. И от безразличия и жестокости взрослых», – рассказал Генпрокурор.

По результатам проверок уже открыто 214 уголовных производств. Из них 118 касаются должностных лиц, которые имели полномочия, но не выполнили свои обязанности, еще 96 – родителей и опекунов. По словам Кравченко, в ходе проверок удалось спасти 94 ребенка, которые в настоящее время находятся в безопасных условиях.

«Ответственность понесут не только обидчики. Понесут и те, кто знал, видел, имел возможность, но не выполнил свои обязанности», – подчеркнул Кравченко.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что генпрокурор Кравченко инициировал полную проверку детских домов и медицинских диагнозов детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.