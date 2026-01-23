  1. В Україні
Держава відкрила 214 кримінальних справ після перевірок інтернатів — Кравченко

15:40, 23 січня 2026
Генпрокурор заявив, що відповідатимуть не лише кривдники, а й ті, хто бездіяв.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про результати міжвідомчих перевірок закладів опіки, реабілітаційних центрів та сімейних форм виховання, розпочатих у грудні після його поїздки до шелтера «Місто добра».

За його словами, створено 45 міжвідомчих груп із залученням поліції, профільних служб та представників громадського сектору. Перевірки стартували 12 грудня і за місяць охопили понад 26 тисяч дітей.

За словами генпрокурора, під час перевірок виявлено випадки тривалого насильства, неналежного догляду та ненадання допомоги дітям, що призвело до їхньої смерті.

«Тільки уявіть. Дворічний хлопчик помер, бо поруч із ним алкоголь був нормою, а захисту не було. Про небезпеку знали, але втрутилися лише після смерті дитини. Його брата ми врятували, зараз він у безпеці. Чотирирічна дитина день за днем жила у страху. Крики, побої, біль. Вона чекала, що хтось дорослий зупинить це. Ніхто не прийшов вчасно. Але дорослі її вбили. П’ятеро дітей роками жили в приниженні: без їжі, без води, без права говорити. Навіть до туалету не можна було без дозволу. Прийомні батьки їм казали, що вони нікому не потрібні. І це теж довго залишалося «непоміченим». Зараз діти мають новий дім.  Одинадцятирічний хлопчик з інвалідністю мовчки страждав. Він не міг попросити про допомогу. Але ті, хто мав бачити і діяти, не зробили цього. Дитина померла, бо їй не надали медичну допомогу. Діти гинули не раптово. Вони гинули від страху, самотності, повної беззахисності. І від байдужості та жорстокості дорослих», – розповів Генпрокурор.

За результатами перевірок уже відкрито 214 кримінальних проваджень. Із них 118 стосуються посадових осіб, які мали повноваження, але не виконали свої обов’язки, ще 96 — батьків та опікунів. За словами Кравченка, під час перевірок вдалося врятувати 94 дитини, яких наразі влаштовано в безпечні умови.

«Відповідальність понесуть не лише кривдники. Понесуть і ті, хто знав, бачив, мав можливість, але не виконав своїх обов’язків», – наголосив Кравченко.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Генпрокурор Кравченко ініціював повну перевірку дитбудинків і медичних діагнозів дітей.

