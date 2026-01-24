Немовлята по 3 кг, дівчинка без зубів у 3,5 роки – історії порятунку «невидимих» дітей завдяки новим підходам ОГП

Засновниця «Міста Добра» розповіла, як візит Генпрокурора до шелтера запустив хвилю реальних порятунків.

Засновниця благодійного шелтера «Місто Добра» Марта Левченко розповіла про долі кількох дітей, яких вдалося врятувати від загрози життю за останні місяці.

«Дитина з ДЦП — без реабілітації, необхідних ліків, без надії на навчання у школі. Вона в принципі не знає, що таке «школа» — їй про вчительку і уроки розповідає тепер наша Сашка у Місті Добра. Але Вона добре знає назву іншої установи… Я кажу їй про піцу, а вона мені — «тільки не в інтернаті».

— А ти була в інтернаті? — питаю я.

— Ще ні, але мене відправлять скоро.

Неймовірно розумна і глибока дівчинка, яка виживала завдяки підтримці старших сестричок, у родині батьків із залежностями. Невидима для системи до грудня.

***

Він — маленький дослідник, який тонко реагує на все. Як же йому було, коли домом була лікарняна палата, в якій немає нянь, обіймів, щирої турботи, можливостей розвитку та дитинства? Невидимий для системи до середини грудня.

***

Вона побачила нас уперше, коли жила в старенькій халабудці без елементарних умов для життя. Якими були її дні там? Що мала пережити дитина, щоб у 3,5 роки не мати жодного зуба, бо усі згнили?

Коли ми приїхали, щоб врятувати її, не було навіть одягу, аби винести дитину на вулицю до реанімобіля Міста Добра. Три роки страждань і втраченого часу для дитини з третьою групою інвалідності — без спеціального харчування та реабілітації. Невидима для системи до 15 січня.

***

Вони — три маленькі принцеси. У три місяці кожна важить по три кілограми. Вони вже знають, як це — бути на краю життя і виживати. Тендітні, вимучені постійними госпіталізаціями, адже вдома — загрозливі умови для життя. Маму вже позбавляли батьківських прав на старшу сестричку. Вона не може самостійно піклуватися про трьох немовлят, і для цього, звичайно, є причини.

Вони вижили — і це диво. Їм терміново шукали порятунок із середини грудня», – розповіла Левченко, додавши, одна з врятованих дівчаток, Ангелінка, вже готується до школи. З нею працюють найкращі реабілітологи.

Вона зауважила, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відвідав «Місто Добра» та побачив історії дітей, яких підвела система.

«Неможливо недооцінити важливість змін, які запроваджені Офісом Генерального прокурора. Тепер надзвичайно важливо закріпити й зберегти ці починання, щоб вони стали звичайною практикою для нашого суспільства. Починання, що рятують дитинство в Україні », – підкреслила Левченко.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про результати міжвідомчих перевірок закладів опіки, реабілітаційних центрів та сімейних форм виховання, розпочатих у грудні після його поїздки до шелтера «Місто добра».

За його словами, створено 45 міжвідомчих груп із залученням поліції, профільних служб та представників громадського сектору. Перевірки стартували 12 грудня і за місяць охопили понад 26 тисяч дітей.

За словами генпрокурора, під час перевірок виявлено випадки тривалого насильства, неналежного догляду та ненадання допомоги дітям, що призвело до їхньої смерті.

За результатами перевірок уже відкрито 214 кримінальних проваджень. Із них 118 стосуються посадових осіб, які мали повноваження, але не виконали свої обов’язки, ще 96 — батьків та опікунів. За словами Кравченка, під час перевірок вдалося врятувати 94 дитини, яких наразі влаштовано в безпечні умови.

«Відповідальність понесуть не лише кривдники. Понесуть і ті, хто знав, бачив, мав можливість, але не виконав своїх обов’язків», – заявив Кравченко.

