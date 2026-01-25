  1. В Украине

Инструктор учебного центра в Ровенской области организовал схему дезертирства за деньги

07:18, 25 января 2026
По данным следствия, военнослужащий вместе с сообщниками за деньги помогал мобилизованным покидать часть и избегать службы.
В Ровенской области правоохранители разоблачили схему незаконного вывоза военнослужащих из учебного центра. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, инструктор одного из учебных центров в Ровенской области вместе с сообщниками подыскивал «клиентов» среди недавно мобилизованных, которые проходили базовую общевойсковую подготовку.

За деньги им предлагали беспрепятственно покинуть воинскую часть и избежать дальнейшей службы, в том числе участия в боевых действиях.

Стоимость таких «услуг» стартовала от 3 тысяч долларов.

Для свободного передвижения по территории части и прохождения блокпостов использовались пропуска с персональными данными представителей высшего командования.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность. Инструктор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины — после получения денежных средств и попытки вывоза военнослужащего за пределы части на собственном автомобиле.

При процессуальном руководстве Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона военнослужащему сообщено о подозрении в организации дезертирства в условиях военного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). По ходатайству прокуроров судом избрана ему мера пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всего круга причастных лиц.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

