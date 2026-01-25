Інструктор навчального центру на Рівненщині організував схему дезертирства за гроші

За даними слідства, військовослужбовець разом зі спільниками за гроші допомагав мобілізованим залишати частину та уникати служби.

На Рівненщині правоохоронці викрили схему незаконного вивезення військовослужбовців із навчального центру. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, інструктор одного з навчальних центрів у Рівненській області разом зі спільниками підшукував «клієнтів» серед нещодавно мобілізованих, які проходили базову загальновійськову підготовку.

За гроші їм пропонували безперешкодно залишити військову частину й уникнути подальшої служби, зокрема участі в бойових діях.

Вартість таких «послуг» стартувала від 3 тисяч доларів.

Для вільного пересування територією частини та проходження блокпостів використовувалися перепустки з персональними даними представників вищого командування.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність. Інструктора затримано у порядку ст. 208 КПК України – після отримання коштів та спроби вивезення військовослужбовця за межі частини на власному авто.

За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовослужбовцю повідомлено про підозру в організації дезертирства в умовах воєнного стану, вчиненого групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). За клопотання прокурорів судом обрано йому запобіжний захід.

Тривають слідчі дії для встановлення всього кола причетних осіб.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

