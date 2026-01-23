Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

Суд в Шахтерске признал обоснованными требования банка по кредитному договору, заключенному еще в 2013 году. Было установлено, что длительное неисполнение денежного обязательства после принятия решения о взыскании долга не освобождает должников от ответственности и может являться основанием для дополнительных требований кредитора. Солидарная ответственность заемщика и поручителя остается действующей до окончательного исполнения кредитных обязательств.

Три составляющие долга: кредит, залог и поручительство

Шахтерский городской суд Днепропетровской области рассмотрел гражданское дело №186/2075/25, возникшее из гражданско-правовых отношений, заключенных почти 13 лет назад. Предмет спора – кредитный договор, подписанный в мае 2013 года между банком и двумя физическими лицами. Одновременно стороны заключили договор залога и договор поручительства, которые обеспечивали исполнение основного обязательства.

Банк предоставил заемщику денежные средства в размере 60 860 грн с целевым назначением – приобретение автомобиля марки «SAIPA», модели «TIBA», с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 16,8 % годовых. В соответствии с условиями кредитного договора заемщик обязался не позднее 29 мая 2018 года вернуть сумму кредита. Кроме того, он должен был уплатить проценты за пользование кредитными средствами в пределах срока кредитования, исходя из 17,7 % годовых. За пользование кредитными средствами, не возвращенными в установленные сроки, предусматривалась уплата процентов в размере 22,7 % годовых, а также комиссии, штрафы и пени.

Исполнение обязательств обеспечивалось как залогом автомобиля, так и договором поручительства, по которому поручитель принял на себя солидарную ответственность перед кредитором. В случае просрочки хотя бы одной части займа кредитор получал право требовать досрочного возврата всей суммы вместе с процентами, как это предусмотрено частью второй статьи 1050 ГК Украины.

В связи с нарушением условий кредитного договора банк обратился с иском о взыскании задолженности. Решением Беловодского районного суда Луганской области от 25 августа 2020 года иск был удовлетворен: солидарно с заемщика и поручителя взыскана задолженность в размере 49283,34 грн, а также судебные расходы – по 960,50 грн с каждого.

8 августа 2024 года Первомайским городским судом Днепропетровской области были выданы исполнительные листы на принудительное исполнение указанного решения. Однако фактическое исполнение состоялось лишь 15 мая 2025 года, что подтверждается постановлениями об окончании исполнительных производств. Таким образом, между датой принятия решения и датой его реального исполнения прошел значительный промежуток времени, в течение которого денежное обязательство оставалось неисполненным.

Именно это обстоятельство стало основанием для нового иска банка, предметом которого стало взыскание трех процентов годовых и инфляционных потерь за период просрочки исполнения судебного решения, а также договорного штрафа за нарушение условий страхования предмета залога.

Дело было открыто по правилам упрощенного искового производства. Стороны в судебное заседание не явились, ответчики отзыв на иск не подали, что обусловило вынесение заочного решения в соответствии со статьей 280 ГПК Украины.

Штрафы и солидарность: последствия для должников

Шахтерский городской суд Днепропетровской области применил положения статьи 625 ГК Украины, которая предусматривает ответственность должника за просрочку исполнения денежного обязательства. Банк начислил инфляционные потери и три процента годовых за период просрочки – с 25 августа 2020 года по 23 февраля 2022 года. Общая сумма этих начислений составила 10 039,18 грн, из которых 2 218,35 грн составили проценты годовых, а 7 820,83 грн – инфляционные потери.

Отдельно суд рассмотрел вопрос штрафных санкций по договору залога. В соответствии с его условиями, за каждый случай невыполнения требований по страхованию предмета залога залогодатель обязан уплатить штраф в размере 1,5 % от залоговой стоимости предмета залога, который ежемесячно увеличивается на 0,75 процентных пункта. За период с 1 мая 2017 года по 29 февраля 2020 года банк начислил штраф в размере 19 332 грн. Указанная сумма была взыскана отдельно – с одного из ответчиков.

Суд также учел положения статей 1048 и 1050 ГК Украины, которые регулируют право заимодавца на получение процентов и возможность требовать досрочного возврата займа в случае просрочки. Ответчики не исполнили свои обязанности, что дало банку право требовать полного погашения долга и применения дополнительных санкций.

В процессе рассмотрения дела суд исследовал письменные доказательства, расчеты задолженности, условия договоров и иные материалы. Был установлен факт заключения кредитного договора, договора залога и договора поручительства, а также подтверждено систематическое неисполнение ответчиками своих обязательств.

Дополнительно суд сослался на статьи 599 и 629 ГК Украины, которые определяют: обязательство прекращается только надлежащим исполнением, а договор является обязательным для сторон. Это означает, что даже наличие судебного решения не освобождает должников от обязанности исполнить свои обязательства.

Существенным в данном деле стало определение правовых последствий длительного неисполнения денежного обязательства, подтвержденного судебным решением, и возможности начисления дополнительной ответственности после его принятия. Суд исходил из того, что в соответствии со статьей 599 ГК Украины обязательство прекращается исключительно его надлежащим исполнением. Сам факт принятия решения о взыскании задолженности не прекращает кредитные правоотношения и не освобождает должника от ответственности за просрочку.

С учетом предписаний статьи 625 ГК Украины, должник, который просрочил исполнение денежного обязательства, обязан по требованию кредитора уплатить сумму долга с учетом индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы. Суд подчеркнул, что данная норма носит общий характер и распространяется на все виды денежных обязательств независимо от оснований их возникновения, если иное не установлено законом или договором.

При выборе и применении нормы права суд в Шахтерске учел правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда: три процента годовых и инфляционные потери не имеют характера штрафных санкций, а являются специальным видом гражданско-правовой ответственности. Их назначение – компенсировать кредитору потери от обесценивания денежных средств и обеспечить плату за пользование ими должником в период просрочки.

Шахтерский городской суд Днепропетровской области также отметил: наличие решения Беловодского районного суда Луганской области о взыскании долга, которое было исполнено с опозданием, не прекращает правоотношений сторон. Это не лишает кредитора права требовать применения последствий, предусмотренных частью второй статьи 625 ГК Украины, вплоть до момента полного исполнения кредитного обязательства.

Отдельное внимание суд уделил вопросу солидарной ответственности должника и поручителя за последствия просрочки исполнения денежного обязательства. Ссылаясь на практику Верховного Суда, суд подчеркнул: поручительство не прекращается с момента принятия решения о взыскании долга. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения такого решения поручитель несет солидарную ответственность за последствия просрочки, включая инфляционные потери и три процента годовых.

Кроме того, суд проанализировал требования о взыскании штрафа за нарушение условий договора залога, связанных со страхованием предмета залога. Было установлено, что договором предусмотрена ответственность залогодателя в виде штрафа, размер которого определяется в процентах от залоговой стоимости транспортного средства и начисляется нарастающим итогом за весь период нарушения.

Признав требования банка доказанными, суд постановил: исковые требования банка удовлетворить, взыскать солидарно с ответчиков задолженность в размере 10 039,18 грн, взыскать с заемщика штраф за нестрахование предмета залога в размере 19 332 грн, а также взыскать с заемщика и поручителя судебный сбор – по 1 211,20 грн с каждого.

