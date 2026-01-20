  1. Фото
  2. / В Украине

В помещении Днепровского городского совета проводят обыск — Нацполиция, фото

11:24, 20 января 2026
Нацполиция проводит следственные действия на территории нескольких областей по факту хищения госсредств.
В помещении Днепровского городского совета проводят обыск — Нацполиция, фото
Национальная полиция сообщила о проведении масштабных следственных действий в нескольких регионах Украины в рамках уголовного производства по факту возможного хищения бюджетных средств.

Как сообщили в Нацполиции, расследование касается злоупотреблений при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов. По согласованию с прокуратурой и на основании судебных постановлений правоохранители проводят ряд обысков на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей.

Следственные действия осуществляются по местам расположения полигонов твердых бытовых отходов, в офисных помещениях, по адресам регистрации и проживания фигурантов производства, а также в транспортных средствах, которые они используют.

В частности, с целью изъятия документов один из обысков проводится в коммунальном предприятии в помещении Днепровского городского совета.

Национальная полиция Львов обыск Днепр Запорожье

