В помещении Днепровского городского совета проводят обыск — Нацполиция, фото

Нацполиция проводит следственные действия на территории нескольких областей по факту хищения госсредств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная полиция сообщила о проведении масштабных следственных действий в нескольких регионах Украины в рамках уголовного производства по факту возможного хищения бюджетных средств.

Как сообщили в Нацполиции, расследование касается злоупотреблений при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов. По согласованию с прокуратурой и на основании судебных постановлений правоохранители проводят ряд обысков на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей.

Следственные действия осуществляются по местам расположения полигонов твердых бытовых отходов, в офисных помещениях, по адресам регистрации и проживания фигурантов производства, а также в транспортных средствах, которые они используют.

В частности, с целью изъятия документов один из обысков проводится в коммунальном предприятии в помещении Днепровского городского совета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.