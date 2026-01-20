У приміщенні Дніпровської міської ради проводять обшук – Нацполіція, фото

Нацполіція проводить слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання держкоштів.

Національна поліція повідомила про проведення масштабних слідчих дій у кількох регіонах України в межах кримінального провадження щодо можливого розкрадання бюджетних коштів.

Як повідомили в Нацполіції, розслідування стосується зловживань під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів. За погодженням із прокуратурою та на підставі ухвал суду правоохоронці проводять низку обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.

Слідчі дії здійснюються за місцями розташування полігонів твердих побутових відходів, в офісних приміщеннях, за адресами реєстрації та проживання фігурантів провадження, а також у транспортних засобах, які вони використовують.

Зокрема, з метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради.

