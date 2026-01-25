  1. В мире
  2. / В Украине

В США считают свои гарантии безопасности для Украины важнее европейских — Politico

08:30, 25 января 2026
Отмечается, что в Вашингтоне рассматривают именно американские гарантии безопасности как решающий фактор обеспечения безопасности Украины.
В Соединенных Штатах приоритет предоставляют собственным гарантиям безопасности, ставя их выше европейских, даже учитывая, что Вашингтон не рассматривает вариант направления своих войск в Украину, пишет Politico.

Отмечается, что высокопоставленное должностное лицо из США в субботу фактически уменьшило значение начальных европейских обязательств в отношении Украины, отметив, что ключевыми являются именно американские гарантии безопасности:

"Усилия "коалиции желающих" выглядят неплохо. У них есть несколько вертолетов, несколько военных и единичные гарантии, но если говорить с украинцами, то для них действительно решаемы именно американские гарантии безопасности",- сообщил высокопоставленный чиновник из США во время общения с журналистами.

Издание Politico подчеркивает, что президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США не будут направлять свои войска на территорию Украины, однако будут оказывать помощь.

По информации представителей Пентагона, обязательства Вашингтона, вероятно, будут включать спутниковую и разведывательную поддержку, отдельные полеты беспилотников для мониторинга ситуации, а также логистическую помощь.

