У США вважають свої гарантії безпеки для України важливішими за європейські — Politico

08:30, 25 січня 2026
Зазначається, що у Вашингтоні розглядають саме американські гарантії безпеки як вирішальний чинник для забезпечення безпеки України.
У Сполучених Штатах пріоритет надають власним гарантіям безпеки, ставлячи їх вище за європейські, навіть з огляду на те, що Вашингтон не розглядає варіант направлення своїх військ до України, пише Politico.

Зазначається, що високопосадовець зі США в суботу фактично применшив значення початкових європейських зобов’язань щодо України, зазначивши, що ключовими є саме американські гарантії безпеки:

"Зусилля "коаліції охочих" виглядають непогано. Вони мають кілька гелікоптерів, кілька військових і поодинокі гарантії, але якщо говорити з українцями, то для них справді вирішальними є саме американські гарантії безпеки",- повідомив високопосадовець зі США під час спілкування з журналістами. 

Видання Politico підкресює, що президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що США не направлятимуть свої війська на територію України, однак надаватимуть допомогу.

За інформацією представників Пентагону, зобовʼязання Вашингтона, ймовірно, включатимуть супутникову та розвідувальну підтримку, окремі польоти безпілотників для моніторингу ситуації, а також логістичну допомогу.

