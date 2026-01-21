  1. Публикации
ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

07:30, 21 января 2026
По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.
ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей
Высший совет правосудия на заседании 20 января рассмотрел сообщения судей Андрея Анохина и Ольги Бабий о вмешательстве в деятельность в отношении осуществления правосудия.  По результатам рассмотрения ВСП принял решение обратиться в Офис Генерального прокурора и к Главе Национальной полиции Украины.

Вмешательство в деятельность судьи Бабий

В Высший совет поступило сообщение судьи Ивано-Франковского городского суда Ольги Бабий о вмешательстве в деятельность судьи в отношении осуществления правосудия.

Согласно сообщению, 3 января 2021 года был совершен поджог автомобиля судьи. По данному факту следственный Ивано-Франковского отдела полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины. Впоследствии правовая квалификация была изменена на ч. 2 ст. 378 УК Украины, а проведение расследования поручено следственному управлению ГУНП в Ивано-Франковской области.

В своем сообщении судья Бабий отметила, что даже спустя пять лет лица, виновные в совершении преступления, не установлены. Досудебное расследование не проводится надлежащим образом — лишь происходит смена следователей.

В феврале 2025 года судья ознакомилась с материалами уголовного производства. Также ее дополнительно допросил прокурор. Во время допроса она указывала на ненадлежащее проведение досудебного расследования.

Судья отметила, что сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины, направленное в Ивано-Франковскую областную прокуратуру, лишено логического содержания и не соответствует сути дела.

В частности, сотрудники полиции не обращали внимания на важные детали и отбрасывали версии совершения уголовного правонарушения в связи с профессиональной деятельностью судьи.

Бабий указала, что действия неизвестных лиц и органов Национальной полиции вызывают у нее обоснованное беспокойство относительно собственной безопасности и представляют угрозу судейской независимости, в связи с чем она просила принять соответствующие меры для обеспечения независимости и авторитета правосудия.

В связи с этим Высший совет правосудия решил направить Генеральному прокурору Руслану Кравченко и Главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому представление о выявлении и привлечении к предусмотренной законом ответственности лиц, допустивших бездействие в уголовном производстве. Речь идет о нарушении гарантий независимости судей с учетом обстоятельств, изложенных в сообщении судьи Ольги Бабий.

Кроме того, Высший совет правосудия обратил внимание Офиса Генерального прокурора на необходимость, при наличии оснований, обеспечить эффективное осуществление прокуратурой нижестоящего уровня надзора за соблюдением закона во время досудебного расследования в соответствующем уголовном производстве. Также ВСП обратил внимание Национальной полиции Украины на необходимость обеспечения эффективности проведения досудебного расследования.

Вмешательство в деятельность судьи Анохина

Также Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Козелецкого районного суда Черниговской области Андрея Анохина, командированного в Шевченковский районный суд города Киева, о вмешательстве в его деятельность при осуществлении правосудия.

Высший совет правосудия решил обратиться в Офис Генерального прокурора с просьбой провести проверку в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Украины, обстоятельств, изложенных в сообщении судьи Козелецкого районного суда Черниговской области Анохина Андрея (командированного в Шевченковский районный суд города Киева), на предмет наличия признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного статьей 376 Уголовного кодекса Украины.

В то же время в тот же день Высший совет правосудия утвердил выводы об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей по отдельным сообщениям судей. В частности, речь идет о сообщении судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области Светланы Петренко относительно возможного вмешательства в осуществление правосудия во время автоматизированного распределения дел.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

