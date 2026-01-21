ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя під час засідання 20 січня розглянула повідомлення суддів Андрія Анохіна та Ольги Бабій про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. За результатами розгляду ВРП ухвалила рішення звернутися до Офісу Генерального прокурора та голови Національної поліції України.

Втручання у діяльність судді Бабій

До Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення судді Івано-Франківського міського суду Ольги Бабій про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Згідно з повідомленням, 3 січня 2021 року було здійснено підпал автомобіля судді. За цим фактом слідчий Івано-Франківського відділу поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України. Згодом правову кваліфікацію було змінено на ч. 2 ст. 378, а здійснення розслідування доручено слідчому управлінню ГУНП в Івано-Франківській області.

У своєму повідомленні суддя Бабій зазначила, що навіть через п’ять років осіб, винних у злочині, не встановлено. Досудове розслідування не ведеться належним чином, тільки змінюються слідчі.

У лютому 2025 року суддя ознайомилася з матеріалами кримінального провадження. Також її додатково допитав прокурор. Під час допиту вона наголошувала на неналежному розслідуванні кримінального провадження.

Бабій зазначила, що повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України, яке було скероване до Івано-Франківської обласної прокуратури, позбавлене будь-якого логічного змісту і не відповідає суті справи.

Зокрема, працівники поліції не звертали увагу на важливі деталі, відкидали версії щодо вчинення кримінального правопорушення у зв'язку з професійною діяльністю.

Суддя наголосила, що дії невідомих осіб та органів Національної поліції викликають у неї обґрунтоване занепокоєння щодо власної безпеки та становлять загрозу суддівській незалежності, і просила вжити відповідних заходів для забезпечення незалежності та авторитету правосуддя.

У зв’язку з цим Вища рада правосуддя вирішила внести Генеральному прокурору Руслану Кравченку та Голові Національної поліції України Івану Вигівському подання щодо виявлення та притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, які допустили бездіяльність у кримінальному провадженні. Йдеться про порушення гарантій незалежності суддів з урахуванням обставин, викладених у повідомленні судді Ольги Бабій.

Крім того, Вища рада правосуддя звернула увагу Офісу Генерального прокурора на необхідність, за наявності підстав, забезпечити ефективне здійснення прокуратурою нижчого рівня нагляду за додержанням закону під час досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні. Також ВРП звернула увагу Національної поліції України на необхідність забезпечення ефективності проведення досудового розслідування.

Втручання у діяльність судді Анохіна

Також Вища рада правосуддя розглянула повідомлення судді Козелецького районного суду Чернігівської області Андрія Анохіна, відрядженого до Шевченківського районного суду міста Києва, про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо перевірки в порядку, установленому Кримінальним процесуальним кодексом України, обставин, викладених у повідомленні судді Козелецького районного суду Чернігівської області Анохіна Андрія (відрядженого до Шевченківського районного суду міста Києва), на наявність ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 376 Кримінального кодексу України.

Водночас того ж дня Вища рада правосуддя затвердила висновки про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів за окремими повідомленнями суддів. Зокрема, йдеться про повідомлення судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Світлани Петренко щодо можливого втручання у здійснення правосуддя під час автоматизованого розподілу справ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.