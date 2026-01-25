Седан или универсал: как МВД расшифровывает коды типов кузова в документах

В свидетельстве о регистрации авто тип кузова зашифрован в графе D.4 по европейской классификации.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, что означают коды типов кузова автомобиля, которые указываются в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Эта информация содержится в графе D.4 и подается в виде сокращенного кода по европейской классификации.

Что такое код типа кузова

Код в графе D.4 — это стандартизированное обозначение конструкции автомобиля (седан, хетчбек, универсал, фургон и т. п.). Его используют для унифицированного учета транспортных средств в рамках европейской системы регистрации.

В частности, в графе D.4 могут указываться такие коды: AA — седан, AB — хетчбек, AC — универсал, AD — купе, AE — кабриолет, BB — фургон. Именно эти сокращения используют для стандартизированного определения типа кузова во время регистрации транспортного средства.

Зачем водителям понимать эти обозначения

Специалисты сервисного центра подчеркивают: знание кодов типа кузова имеет практическую ценность для владельцев авто. Это помогает:

правильно заполнять документы во время регистрации или перерегистрации;

быстрее ориентироваться в технических характеристиках транспортного средства;

избегать ошибок при внесении изменений в регистрационные данные.

Где хранится информация

Все сведения о транспортных средствах, в частности тип кузова, вносятся в Единый государственный реестр МВД. Именно эти данные являются официальными и используются при любых регистрационных действиях.

