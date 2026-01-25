  1. В Украине

Седан или универсал: как МВД расшифровывает коды типов кузова в документах

07:37, 25 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В свидетельстве о регистрации авто тип кузова зашифрован в графе D.4 по европейской классификации.
Седан или универсал: как МВД расшифровывает коды типов кузова в документах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД разъяснил, что означают коды типов кузова автомобиля, которые указываются в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Эта информация содержится в графе D.4 и подается в виде сокращенного кода по европейской классификации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что такое код типа кузова

Код в графе D.4 — это стандартизированное обозначение конструкции автомобиля (седан, хетчбек, универсал, фургон и т. п.). Его используют для унифицированного учета транспортных средств в рамках европейской системы регистрации.

В частности, в графе D.4 могут указываться такие коды: AA — седан, AB — хетчбек, AC — универсал, AD — купе, AE — кабриолет, BB — фургон. Именно эти сокращения используют для стандартизированного определения типа кузова во время регистрации транспортного средства.

Зачем водителям понимать эти обозначения

Специалисты сервисного центра подчеркивают: знание кодов типа кузова имеет практическую ценность для владельцев авто. Это помогает:

  • правильно заполнять документы во время регистрации или перерегистрации;
  • быстрее ориентироваться в технических характеристиках транспортного средства;
  • избегать ошибок при внесении изменений в регистрационные данные.

Где хранится информация

Все сведения о транспортных средствах, в частности тип кузова, вносятся в Единый государственный реестр МВД. Именно эти данные являются официальными и используются при любых регистрационных действиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

сервисный центр МВД автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

Спортивные объекты теперь будут сдаваться в почасовую аренду: что меняет новый закон

Государственные и коммунальные учреждения теперь могут предоставлять спортивные объекты во временное пользование без заключения аренды.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]