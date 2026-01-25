  1. В Україні

Седан чи універсал: як МВС розшифровує коди типів кузова в документах

07:37, 25 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У свідоцтві про реєстрацію авто тип кузова зашифрований у графі D.4 за європейською класифікацією.
Седан чи універсал: як МВС розшифровує коди типів кузова в документах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС пояснив, що означають коди типів кузова автомобіля, які зазначаються у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Ця інформація міститься у графі D.4 і подається у вигляді скороченого коду за європейською класифікацією.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що таке код типу кузова

Код у графі D.4 — це стандартизоване позначення конструкції автомобіля (седан, хетчбек, універсал, фургон тощо). Його використовують для уніфікованого обліку транспортних засобів у межах європейської системи реєстрації.

Зокрема, у графі D.4 можуть зазначатися такі коди: AA — седан, AB — хетчбек, AC — універсал, AD — купе, AE — кабріолет, BB — фургон. Саме ці скорочення використовують для стандартизованого визначення типу кузова під час реєстрації транспортного засобу.

Навіщо водіям розуміти ці позначення

Фахівці сервісного центру наголошують: знання кодів типу кузова має практичну цінність для власників авто. Це допомагає:

  • правильно заповнювати документи під час реєстрації або перереєстрації;
  • швидше орієнтуватися в технічних характеристиках транспортного засобу;
  • уникати помилок при внесенні змін до реєстраційних даних.

Де зберігається інформація

Усі відомості про транспортні засоби, зокрема тип кузова, вносяться до Єдиного державного реєстру МВС. Саме ці дані є офіційними та використовуються під час будь-яких реєстраційних дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

сервісний центр МВС автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]