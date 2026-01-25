Седан чи універсал: як МВС розшифровує коди типів кузова в документах

У свідоцтві про реєстрацію авто тип кузова зашифрований у графі D.4 за європейською класифікацією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС пояснив, що означають коди типів кузова автомобіля, які зазначаються у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Ця інформація міститься у графі D.4 і подається у вигляді скороченого коду за європейською класифікацією.

Що таке код типу кузова

Код у графі D.4 — це стандартизоване позначення конструкції автомобіля (седан, хетчбек, універсал, фургон тощо). Його використовують для уніфікованого обліку транспортних засобів у межах європейської системи реєстрації.

Зокрема, у графі D.4 можуть зазначатися такі коди: AA — седан, AB — хетчбек, AC — універсал, AD — купе, AE — кабріолет, BB — фургон. Саме ці скорочення використовують для стандартизованого визначення типу кузова під час реєстрації транспортного засобу.

Навіщо водіям розуміти ці позначення

Фахівці сервісного центру наголошують: знання кодів типу кузова має практичну цінність для власників авто. Це допомагає:

правильно заповнювати документи під час реєстрації або перереєстрації;

швидше орієнтуватися в технічних характеристиках транспортного засобу;

уникати помилок при внесенні змін до реєстраційних даних.

Де зберігається інформація

Усі відомості про транспортні засоби, зокрема тип кузова, вносяться до Єдиного державного реєстру МВС. Саме ці дані є офіційними та використовуються під час будь-яких реєстраційних дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.