Украинцы в Великобритании смогут раньше подавать заявки на продление виз

16:51, 24 февраля 2026
Срок подачи увеличен с 28 до 90 дней.
Украинцы в Великобритании смогут раньше подавать заявки на продление виз
Великобритания позволит украинцам подавать документы на продление визы за 90 дней до истечения срока действия действующего разрешения, вместо прежних 28 дней. Решение было принято после обращений украинской общины, которая отмечала, что короткий срок создает стресс и неопределенность в отношении легального статуса, сообщает The Independent.

Власти страны подчеркнули стремление обеспечить безопасные и легальные пути въезда и одновременно усилить борьбу с нелегальной миграцией.

Схемы поддержки украинцев

Схема Ukraine Permission Scheme, введенная в 2022 году, предоставила убежище более 300 тысячам украинцев. В сентябре ее продлили еще на два года. Обычно такие визы выдаются на три года, после чего украинцы могут воспользоваться программой Ukraine Permission Extension (UPE) для продления пребывания еще на 18 месяцев.

Министр иммиграции Майк Тепп отметил: «Британия всегда будет предоставлять убежище тем, кто действительно в этом нуждается».

