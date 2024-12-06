БЭБ сможет получать информацию, содержащуюся в системе депозитарного учета — законопроект

Бюро экономической безопасности могут включить в перечень органов, по письменному запросу которых предоставляется информация, составляющая профессиональную тайну.

Фото: espreso.tv

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона 12296 «О внесении изменения в статью 136 Закона Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках» о возможности Бюро экономической безопасности Украины получать информацию, содержащуюся в системе депозитарного учета». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Целью законопроекта является согласование положений законов Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» и «О рынках капитала и организованных товарных рынках» относительно предоставления Бюро экономической безопасности Украины возможности получать информацию, содержащуюся в системе депозитарного учета.

Проектом Закона предлагается включить Бюро экономической безопасности Украины в перечень органов, приведенного в пункте 4 части первой статьи 136 ЗУ «О рынках капитала и организованных товарных рынках», по письменному запросу которых предоставляется информация, составляющая профессиональную тайну.

Также сообщалось, что Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о расширении возможностей Бюро экономической безопасности.

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