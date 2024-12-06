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БЕБ зможе отримувати інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку — законопроект

19:14, 6 грудня 2024
Бюро економічної безпеки можуть включити до переліку органів, на письмовий запит яких надається інформація, що становить професійну таємницю.
БЕБ зможе отримувати інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку — законопроект
Фото: espreso.tv
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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України Проект Закону 12296 «Про внесення зміни до статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» щодо можливості Бюро економічної безпеки України отримувати інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект має на меті  узгодження положень законів України «Про Бюро економічної безпеки України» та «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» щодо надання Бюро економічної безпеки України можливості отримувати інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку.

Проектом Закону пропонується включити Бюро економічної безпеки України до переліку органів, наведеного в пункті 4 частини першої статті 136 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», на письмовий запит яких надається інформація, що становить професійну таємницю.

Також ми писали, що Кабмін зареєстрував в Раді законопроект про розширення можливостей Бюро економічної безпеки.

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Верховна Рада України законопроект бюро економічної безпеки

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