БЕБ зможе отримувати інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку — законопроект

Бюро економічної безпеки можуть включити до переліку органів, на письмовий запит яких надається інформація, що становить професійну таємницю.

Фото: espreso.tv

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України Проект Закону 12296 «Про внесення зміни до статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» щодо можливості Бюро економічної безпеки України отримувати інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект має на меті узгодження положень законів України «Про Бюро економічної безпеки України» та «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» щодо надання Бюро економічної безпеки України можливості отримувати інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку.

Проектом Закону пропонується включити Бюро економічної безпеки України до переліку органів, наведеного в пункті 4 частини першої статті 136 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», на письмовий запит яких надається інформація, що становить професійну таємницю.

Також ми писали, що Кабмін зареєстрував в Раді законопроект про розширення можливостей Бюро економічної безпеки.

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