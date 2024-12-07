Майже 80% українців не можуть здати на посвідчення водія з першого разу

Лише 105 703 іспити з понад пів мільйона було складено з першої спроби.

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За 11 місяців цього року сервісні центри МВС провели 500 029 теоретичних іспитів за результатами підготовки в акредитованих навчальних закладах.

Як зауважили у Головному сервісному центрі МВС, лише 105 703 іспити складено з першої спроби. А середній відсоток успішності оцінюється у 21,1%.

Під час складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС кандидату у водії необхідно відповісти на 20 питань протягом 20 хвилин. На тестуванні допускається лише 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба можлива через 10 днів. Цей час виділяється для того, аби кандидат у водії міг краще підготуватися.

Після складання теоретичного іспиту, кандидат у водії може розпочати практичне навчання. Для цього необхідно обрати будь-який акредитований навчальний заклад. Після успішного складання практичного іспиту в автошколі, майбутній кермувальник складає іспит у сервісному центрі МВС та отримує посвідчення водія.

Зазначимо, що у Головному сервісному центрі МВС змінять управлінців після розслідування журналістів.

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