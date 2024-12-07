На Житомирщині підприємство незаконно отримало понад 3,5 млн грн від ЄС на відкриття сироварні

Суд зобов’язав повернути державі 3,5 млн грн коштів ЄС.

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У Житомирській області підприємство незаконно отримало понад 3,5 млн грн від ЄС на відкриття сироварні. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про публічні торги із закупівлі Баранівською міськрадою послуг з будівництва міні-сироварні за кошти, виділені Європейським Союзом.

За результатами конкурсу, у якому брало участь лише два учасники, рішенням Баранівської міськради переможцем визнано приватне товариство.

Антимонопольним комітетом України встановлено, що учасники торгів – приватний підприємець та товариство – вчинили антиконкурентні узгоджені дії, створюючи по суті лише видимість торгів та спотворюючи їх результати на користь переможця.

Відтак переможцем визначено недобросовісне підприємство, яке, з метою отримання права укладення договору, порушило інтереси держави й інших учасників ринкових відносин та протиправно отримало 3,5 млн грн, виділених Європейським Союзом.

Це стало підставою для прокуратури звернення до суду, який зобов’язав недобросовісного переможця повернути неправомірно одержані кошти до бюджету.

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