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Поліцейські автомобілі-«фантоми» поки не будуть випускати на дороги

23:59, 6 грудня 2024
В поліції пояснили, коли «фантоми» знову виїдуть на дороги для фіксації порушень ПДР.
Поліцейські автомобілі-«фантоми» поки не будуть випускати на дороги
Джерело фото: facebook.com/ukrinpro
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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що автомобілі типу «Фантом», які в автоматичному режимі фіксують порушення ПДР, дуже ефективні, але наразі ця система не працює. Про це він сказав в інтервʼю Українським Новинам.

«Фантоми поки що не використовуються. Міністр внутрішніх справ висловив позицію щодо цього, і ми це підтримуємо однозначно. До цього питання повернемось пізніше», - зазначив він.

Також Олексій Білошицький повідомив, що у Патрульній поліції в майбутньому планують відмовитися від застосування терміналів для оплати штрафів водіями на місці.

Раніше Голова Національної поліції Іван Вигівський розповідав, що «фантоми» почали працювати на початку 2022 року, десь місяць попрацювали, почалась війна, і тоді зупинили цей проєкт.

«Зараз ми не запускаємо їх, тому що існує нормативна невизначеність. Коли стаціонарні камери фіксують порушення, то 10% від штрафів йде в бюджет тієї громади, на чиїй території вони встановлені. "Фантоми" не прив’язані до якоїсь території, і тут не узгоджено питання, куди будуть йти кошти», - пояснював Вигівський.

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Національна поліція ПДР дороги штраф патрульна поліція автомобіль

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