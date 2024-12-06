Патрульна поліція відмовиться від терміналів для оплати штрафів водіями на місці

Екіпажів поліції стало більше, а термінал – один на два екіпажі.

У Патрульній поліції в майбутньому планують відмовитися від застосування терміналів для оплати штрафів водіями на місці.

Про це сказав перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв’ю Українським новинам.

Відповідаючи на запитання про те, що в інспекторів на дорогах чомусь меншає кількість терміналів, він пояснив, що наразі стало більше екіпажів поліції, а термінал – один на два екіпажі.

«Тобто 1 до 2. Проте, потрібно говорити, що термінал – це вже застарілий пристрій в даному випадку. Зараз вже є системи, які ми впроваджуємо як пілотний проект у декількох областях. Наприклад, Чернівецька область — спільно з банківськими установами ми опрацьовуємо це і в майбутньому ми не будемо користуватися терміналами», - розповів Білошицький.

Замість терміналів, за його словами, буде телефон, який видаватиме необхідні реквізити.

«Термінали – це вже вчорашній день. Станом на 2015 рік це було доцільно, але зараз вже нові пристрої і системи, які можна використовувати. Ми й не хочемо збільшувати кількість терміналів, а одразу хочемо перейти на нову систему, яка більш зручна і для громадянина і для поліцейського», - сказав правоохоронець.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні можуть ввести штрафи за літню гуму на авто під час морозів.

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