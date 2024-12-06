Патрульная полиция откажется от терминалов для оплаты штрафов водителями на месте

Экипажей полиции стало больше, а терминал – один на два экипажа.

В Патрульной полиции в будущем планируется отказаться от применения терминалов для оплаты штрафов водителями на месте.

Об этом сказал первый заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий в интервью Українським новинам.

Отвечая на вопрос о том, что у инспекторов на дорогах почему-то становится меньше терминалов, он пояснил, что в настоящее время стало больше экипажей полиции, а терминал – один на два экипажа.

«То есть 1 к 2. Однако нужно говорить, что терминал – это уже устаревшее устройство в данном случае. Сейчас уже есть системы, которые мы внедряем как пилотный проект в нескольких областях. Например, Черновицкая область совместно с банковскими учреждениями мы прорабатываем это и в будущем мы не будем пользоваться терминалами», - рассказал Белошицкий.

Вместо терминалов, по его словам, будет телефон, который будет выдавать необходимые реквизиты.

«Терминалы – это уже вчерашний день. По состоянию на 2015 это было целесообразно, но сейчас уже новые устройства и системы, которые можно использовать. Мы и не хотим увеличивать количество терминалов, а сразу хотим перейти на новую систему, более удобную и для гражданина и для полицейского», - сказал правоохранитель.

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