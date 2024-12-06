Партизаны подожгли релейный шкаф, нарушив логистику оккупационных войск между Москвой и Курском

«АТЕШ» сорвал поставки техники и топлива для российских войск на фронте.

Фото: АТЕШ

Партизаны движения «АТЕШ» сообщили об успешной диверсии на железнодорожной магистрали между Московской и Курской областями РФ. Информация об этом опубликована на их официальном Telegram-канале.

По данным партизан, их агент совершил поджог релейного шкафа вблизи населенного пункта Чехов в Московской области. Эта железная дорога является ключевым транспортным коридором, который соединяет Москву с Курской областью.

В результате диверсии нарушена логистика оккупационных войск, что привело к задержкам в поставках топлива и военной техники для российских войск на фронте.

«Мы посвящаем эту операцию всем нашим сторонникам и, пользуясь случаем, поздравляем всех с Днем Вооруженных сил Украины и Днем святого Николая. Мы продолжаем работать на всех направлениях, нанося удары по тылам врага. Каждый наш шаг приближает нашу общую победу над путинским режимом», – отметили представители «АТЕШ».

Видео: АТЕШ

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