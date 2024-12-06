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До конца февраля 2025 в Резерв+ появится е-направление на ВВК

09:47, 6 декабря 2024
Минобороны вводит цифровые направления на ВВК для военных через мобильное приложение «Резерв+».
До конца февраля 2025 в Резерв+ появится е-направление на ВВК
Фото: УНИАН
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До конца февраля 2025 года военнообязанные смогут получать электронное направление на военно-врачебную комиссию через мобильное приложение «Резерв+». Об этом в эфире телеканала сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По словам чиновницы, это станет частью реформы ВВК, которую Минобороны разрабатывало совместно с партнерами.

«Уже на первом этапе реформы мы воплотим возможность получить электронное направление на ВВК через Резерв+, прямо у себя в телефоне. Это будет осуществлено до конца февраля следующего года», - отметила Черногоренко.

В дальнейшем Министерство обороны планирует расширить эту реформу, позволив военнообязанным проходить медосмотр в любом гражданском заведении на их выбор.

«Это даст возможность разделить вообще саму процедуру военно-врачебной экспертизы на два этапа: медосмотр и административную - то, что будет осуществлено в системе Минобороны. Таким образом, это будет децентрализованная, автономная, цифровизированная, анонимизированная процедура, которая будет удобна людям и существенно снизит коррупционные риски», - пояснила Черногоренко.

Как ранее сообщалось, при достижении 17 лет призывники должны стать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в соответствии с постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вносить в Реестр «Оберіг» с 16 лет - без ВВК.

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военные Минобороны ВВК Резерв+

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