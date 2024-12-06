США передадут Украине новое вооружение до середины января 2025 года

Украина получит от США ракеты, бронетехнику и 20 миллиардов долларов от замороженных российских активов.

Фото: radiosvoboda.org

Украина получит масштабную военную помощь от США до середины января 2025 года, сообщает The Guardian. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.

В пакет помощи войдут:

сотни тысяч артиллерийских снарядов;

тысячи ракет;

сотни единиц бронетехники.

США также планируют расширить обучение для украинских военных за пределами Украины, чтобы поддержать кадровую подготовку.

Кроме этого, Салливан отметил, что почти завершено согласование кредитов на сумму 20 миллиардов долларов, которые будут обеспечиваться доходами от замороженных российских активов.

Вашингтон готовит новые санкции против России, которые должны быть введены в ближайшее время. Их цель - усложнить финансирование военных операций РФ и укрепить позиции Украины на международных переговорах, создавая основу для будущего урегулирования.

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