США передадуть Україні нове озброєння до середини січня 2025 року

Україна отримає від США ракети, бронетехніку та 20 мільярдів доларів від заморожених російських активів.

Фото: radiosvoboda.org

Україна отримає масштабну військову допомогу від США до середини січня 2025 року, повідомляє The Guardian. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час зустрічі з головою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

До пакета допомоги увійдуть:

сотні тисяч артилерійських снарядів;

тисячі ракет;

сотні одиниць бронетехніки.

США також планують розширити навчання для українських військових за межами України, щоб підтримати кадрову підготовку.

Окрім цього, Салліван зазначив, що майже завершено узгодження кредитів на суму 20 мільярдів доларів, які забезпечуватимуться доходами від заморожених російських активів.

Вашингтон готує нові санкції проти Росії, які мають бути запроваджені найближчим часом. Їхня мета — ускладнити фінансування військових операцій РФ та зміцнити позиції України на міжнародних переговорах, створюючи підґрунтя для майбутнього врегулювання.

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