Дональд Трамп обрав Девіда Сакса головним з розвитку ШІ, криптовалют і боротьби з цензурою ІТ-гігантів

Девід Сакс – співзасновник венчурної компанії Craft Ventures і один із перших керівників PayPal.

Фото: NYT

Новообраний президент США Дональд Трамп анонсував нову посаду у своїй адміністрації – «царя» з питань штучного інтелекту і криптовалюти, на цю посаду він висунув колишнього головного операційного директора PayPal Девіда Сакса:

«Девід зосередиться на тому, щоб зробити Америку безумовним світовим лідером у сфері штучного інтелекту і криптовалют. Він захищатиме свободу слова в інтернеті, берегтиме нас від упередженості та цензури з боку компаній Big Tech».

Сакс – співзасновник венчурної компанії Craft Ventures і один із перших керівників PayPal. Бізнесмена називають членом «мафії PayPal» - неформального об'єднання колишніх співробітників і засновників компаній, що займаються цифровими активами. Сакс був одним із перших «проповідників» криптовалюти, зазначає Reuters.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп обрав головою Федеральної комісії зі зв’язку Брендана Карра, який обіцяє боротися з цензурою у Facebook.

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