У Києві судили підлітка за виконання гімну РФ біля ТЦ

Підлітку призначили рік пробації за публічне виконання гімну РФ та пісні «Я русский».

У столиці України суд ухвалив рішення про рік пробаційного нагляду для неповнолітнього, який у публічному місці виконував пісню «Я русский» російського виконавця Шамана та наспівував гімн РФ. Про це йдеться у вироку по справі 753/21924/24, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався ввечері біля торгового центру «Аркадія» на лівому березі Києва. За висновком слідства, такими діями підліток вихваляв осіб, які здійснюють збройну агресію проти України. Його дії кваліфікували як кримінальне правопорушення.

Під час судового засідання хлопець визнав провину, розкаявся та погодився взяти участь у реабілітаційній програмі, що діє на базі центру «Спасемо Україну». Також він задонатив на потреби ЗСУ, брав участь у волонтерській діяльності для біженців та постраждалих від війни у польському місті Люблін.

Суд призначив йому рік пробаційного нагляду як покарання.

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