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В Киеве судили подростка за исполнение гимна РФ возле ТЦ

11:16, 6 декабря 2024
Подростку назначили год пробации за публичное исполнение гимна РФ и песни «Я русский».
В Киеве судили подростка за исполнение гимна РФ возле ТЦ
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В столице Украины суд принял решение о годе пробационного надзора для несовершеннолетнего, который в публичном месте исполнял песню «Я русский» российского исполнителя Шамана и напевал гимн РФ. Об этом говорится в приговоре по делу 753/21924/24, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел вечером возле торгового центра «Аркадия» на левом берегу Киева. По заключению следствия, такими действиями подросток восхвалял лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины. Его действия квалифицировали как уголовное правонарушение.

Во время судебного заседания парень признал вину, раскаялся и согласился принять участие в реабилитационной программе, действующей на базе центра «Спасем Украину». Также он задонатил на нужды ВСУ, участвовал в волонтерской деятельности для беженцев и пострадавших от войны в польском городе Люблин.

Суд назначил ему год пробационного надзора в качестве наказания.

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суд Киев

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