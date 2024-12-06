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Meta инвестирует $10 млрд в строительство гигантского дата-центра с фокусом на ИИ

10:23, 6 декабря 2024
Сейчас для дата-центра Meta ищет где купить ядерную энергию.
Meta инвестирует $10 млрд в строительство гигантского дата-центра с фокусом на ИИ
Фото: newsroom
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Meta анонсировала намерение вложить $10 миллиардов в строительство нового дата-центра в штате Луизиана. Как сообщает Reuters, это будет крупнейший объект компании, предназначенный для обработки больших объемов данных, в том числе связанных с искусственным интеллектом.

Как пишет Reuters, строительство стартует в декабре 2024 года и продлится до 2030-го. Кроме сооружения самого центра, Meta работает над решением энергетических вызовов, поскольку дата-центр будет иметь значительный спрос на электроэнергию.

Компания уже заявила о поиске сотрудничества с производителями ядерной энергетики, стремясь обеспечить до 4 гигаватт новых мощностей к началу 2030-х годов. Аналогичные планы ранее озвучили Amazon и Google.

Однако полностью покрыть энергетические потребности за счет ядерной энергии будет непросто. В случае с центром в Луизиане его потребность будет обеспечивать коммунальная компания Entergy, которая будет поставлять возобновляемую энергию.

Эта инициатива демонстрирует стремление Meta масштабировать свою инфраструктуру и поддерживать экологически устойчивое развитие в сфере высоких технологий.

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Meta ИИ

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