Meta інвестує $10 млрд на будівництво гігантського дата-центру із фокусом на ШІ

Фото: newsroom

Meta анонсувала намір вкласти $10 мільярдів у будівництво нового дата-центру в штаті Луїзіана. Як повідомляє Reuters, це буде найбільший об’єкт компанії, призначений для обробки великих обсягів даних, зокрема пов’язаних із штучним інтелектом.

Як пише Reuters, будівництво стартує у грудні 2024 року і триватиме до 2030-го. Крім спорудження самого центру, Meta працює над вирішенням енергетичних викликів, оскільки дата-центр матиме значний попит на електроенергію.

Компанія вже заявила про пошук співпраці з виробниками ядерної енергетики, прагнучи забезпечити до 4 гігават нових потужностей до початку 2030-х років. Аналогічні плани раніше озвучили Amazon і Google.

Однак повністю покрити енергетичні потреби за рахунок ядерної енергії буде непросто. У випадку з центром у Луїзіані його потребу забезпечуватиме комунальна компанія Entergy, яка постачатиме відновлювану енергію.

Ця ініціатива демонструє прагнення Meta масштабувати свою інфраструктуру та підтримувати екологічно сталий розвиток у сфері високих технологій.

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