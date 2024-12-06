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З Днем Збройних Сил України: красиві привітання військовим

08:17, 6 грудня 2024
Найкращі сини і дочки борються в Збройних силах України за незалежність і свободу своєї Батьківщини.
З Днем Збройних Сил України: красиві привітання військовим
Фото: cvd.vn.ua
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У п’ятницю, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил. Свято започатковане постановою Верховної Ради України у 1993 році. Дата святкування була обрана не випадково – саме 6 грудня 1991 року було ухвалено закон «Про Збройні Сили України».

Починаючи з 2009 року, до Дня Збройних Сил України присуджується Премія імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва в декількох номінаціях.

Пропонуємо відправити знайомим військовослужбовцям привітання З Днем збройних сил 2022.

З Днем збройних сил України 2022: вірші та проза

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м Грудня, синку милий!

***

Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни…

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

***

Ви – наш щит, надія, сила,

Захист спокою й тепла.

В День Збройних сил хай буде щаслива

Україна ваша й сім’я!

***

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни...

Вітаю із Днем Збройних сил України!

***

Вітаємо вас зі святом, пов'язаним із гордістю та мужністю - Днем Збройних Сил України! Сьогодні ми не тільки славимо професіоналізм та самовідданість наших захисників, але й висловлюємо подяку кожному захиснику та захисниці. Нехай Господь оберігає вас. Слава ЗСУ! Слава Україні!

***

Вітаємо ЗСУ з професійним днем. Дякую вам за служіння, сміливість та готовність захищати свою Батьківщину. З глибокою повагою та гордістю ми відзначаємо цей день, бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя та безпечного добра нашої улюбленої України! І, звичайно, бажаємо якнайшвидшої перемоги України, адже добро сильніше за зло.

***

Дорогі захисники! Вітаю з вашим святом – Днем Збройних сил України! Дякуємо за спокійний сон і захищені кордони. Нехай кожен день дарує вам щастя, а ваша служба буде під мирним небом!

***

З Днем Збройних сил України! Ви – наші герої, які стоять на варті свободи та незалежності. Бажаю здоров’я, міцності духу та віри в краще майбутнє. Хай Господь оберігає вас і ваших близьких!

***

Сердечно вітаю з Днем Збройних сил! Ви – щит нашої держави, її гордість і надія. Нехай кожен ваш день буде сповнений теплом, любов’ю близьких і вірою в майбутнє. Дякуємо за вашу службу!

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ЗСУ військові свято

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