Студентам віком 18–24 років, які навчаються за кордоном, можуть дозволити вільно перетинати кордон, — депутат Горбенко

Депутат Руслан Горбенко заявив, що розробляється законопроект, який передбачатиме дозвіл на вільний виїзд за кордон для українців 18–24 років, які навчаються в іноземних закладах освіти.

Народний депутат Руслан Горбенко заявив, що у Верховній Раді готують законопроект, який передбачатиме вільний виїзд за кордон для українців 18–24 років, які навчаються в іноземних закладах освіти. Про це він сказав в ефірі "Новини Live".

"Якщо вони навчаються за кордоном, надати їм можливість вільно перетинати кордон під час навчання. Це точно дасть їм права отримати всі довідки у сервісних центрах і стати на облік згідно закону", - сказав він.

Горбенко додав, що для оформлення необхідних документів за кордоном слід стати на консульський облік, як цього вимагає закон.

Раніше у Міністерстві освіти пояснили умови, при яких студенти-чоловіки та викладачі можут виїжджати за кордон.

Нагадаємо, Кабінетом міністрів України раніше була ухвалена постанова, згідно з якою студенти-чоловіки за певних умов зможуть перетинати кордон під час воєнного стану. Проте це стосується тільки тих, хто навчається в державних і комунальних закладах вищої освіти. Про це повідомляли у Міністерстві освіти та науки України.

Ми писали, що КАС ВС висловився щодо вимог до рішення про відмову в перетинанні державного кордону України.

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