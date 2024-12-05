Студентам в возрасте 18–24 лет, которые учатся за границей, могут разрешить свободно пересекать границу, — депутат Горбенко

Депутат Руслан Горбенко заявил, что разрабатывается законопроект, предусматривающий разрешение на свободный выезд за границу для украинцев 18-24 лет, которые учатся в иностранных учебных заведениях.

Народный депутат Руслан Горбенко заявил, что в Верховной Раде готовят законопроект, предусматривающий свободный выезд за границу для украинцев 18-24 лет, которые учатся в иностранных учебных заведениях. Об этом он сказал в эфире "Новости Live".

"Если они учатся за границей, предоставить им возможность свободно пересекать границу во время обучения. Это точно даст им право получить все справки в сервисных центрах и встать на учет по закону", - сказал он.

Горбенко добавил, что для оформления необходимых документов за границей следует встать на консульский учет, как этого требует закон.

Напомним, Кабинетом министров Украины ранее было принято постановление, согласно которому студенты-мужчины при определенных условиях смогут пересекать границу во время военного положения. Однако это касается только обучающихся в государственных и коммунальных заведениях высшего образования. Об этом сообщали в Министерстве образования и науки Украины.

Ранее КАС ВС высказался по поводу требований к решению об отказе в пересечении государственной границы Украины.

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