Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд отказал мужчине в назначении опекуном недееспособной родственницы, но он подал апелляцию – чем все закончилось

08:53, 6 декабря 2024
Апелляционный суд отметил, что ни близких, ни дальних родственников, которые могли бы быть опекунами, у недееспособной женщины нет.
Суд отказал мужчине в назначении опекуном недееспособной родственницы, но он подал апелляцию – чем все закончилось
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу заявителя и назначил его опекуном недееспособной родственницы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Із з заявою про визнання родички недієздатною, встановлення над нею опіки та призначення його опікуном до суду звернувся житель м. Хмельницького. Пояснив, що у 2022 році він та його двоюрідна баба уклали договір довічного утримання, за яким вона передала йому у власність квартиру, а він зобов`язався довічно її утримувати, забезпечувати харчуванням, одягом, доглядом, ліками, необхідною допомогою, зберігати в її довічному користуванні квартиру на правах члена сім`ї.

У 2024 році родичці діагностували хронічне психічне захворювання. Експертна комісія надала висновок, що жінка потребує постійного стороннього догляду та нагляду.

Заявник вказав, що має можливість дбати про неї, забезпечувати її доглядом та лікуванням, власне, ці функції він виконує з 2022 року. Повнолітні члени його родини не заперечують проти призначення його опікуном над двоюрідною бабою.

Хмельницький міськрайонний суд заяву задовольнив частково: визнав родичку заявника недієздатною, а у призначенні його опікуном – відмовив. Обов’язки з опіки над нею до встановлення опіки й призначення опікуна поклав на виконавчий комітет Хмельницької міської ради як орган опіки та піклування.

Чоловік оскаржив це рішення до апеляційного суду й просив призначити його опікуном недієздатної. На його думку, суд першої інстанції не врахував, що він вже фактично виконує функції щодо її догляду та утримання за цивільно-правовим договором, його бажання й можливість здійснювати взяті на себе та покладені законом зобов`язання щодо неї, а також відсутність інших близьких родичів недієздатної, які б могли бути опікунами.

Зазначив, що вже отримав відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 14 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тому припущення суду першої інстанції про його бажання в такий спосіб ухилитися від мобілізації не відповідають дійсності.

Апеляційний суд зауважив, що відповідно до матеріалів справи, ні близьких, ні далеких родичів, які б могли бути опікунами, у недієздатної жінки немає. Як і даних про те, що нею хочуть опікуватися не родичі.  

Про літню жінку впродовж кількох років дбає її двоюрідний онук – заявник: створює їй необхідні побутові умови, забезпечує належний догляд та лікування. У справі немає доказів, що його поведінка та інтереси суперечать її інтересам. Натомість факт укладення між ними договору довічного утримання свідчить про довіру та особисті приязні взаємини, вважає колегія суддів.

«Заявник має право та вже отримав відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 14 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що підтверджується довідкою (…), і свідчить про хибність припущення суду першої інстанції про намір заявника в такий спосіб ухилитися від призову по мобілізації», – звернув увагу ХАС.

Відтак апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу: скасував рішення місцевого суду та задовольнив подання виконкому Хмельницької міської ради – призначив заявника опікуном недієздатної родички.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/13494/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работодателей ждут штрафы за отказ отпустить работника на судебные заседания – что предусматривает законопроект о суде присяжных

Кроме того, должностные лица и руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны будут по запросу ТУ ГСА предоставить необходимую информацию о работниках для составления списков кандидатов в присяжные.

Кабмин утвердил политику государственной собственности и политики вознаграждения руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов

Министерству экономики поручено до 31 декабря обеспечить сортировку государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежат государству, по категориям, предусмотренным Политикой государственной собственности.

Ни Еврокомиссия, ни ЕС не несут никакой ответственности и не обязаны осуществлять выплаты в случае отсутствия ресурсов – что предусматривает ратифицированное Соглашение о кредитном механизме для Украины

Ратифицированное Соглашение Украины с ЕС о предоставлении помощи предусматривает, что любое обязательство по выплате безвозвратной финансовой помощи Украине обусловлено поступлением ресурсов, и ЕС не несет ответственности за невыплату в случае отсутствия ресурсов.

Граждан, которых слепым жребием выберут кандидатами в присяжные из реестра, оштрафуют в случае игнорирования вызова в суд – Рада поддержала законопроект

Принятый за основу депутатами законопроект в качестве «пряника» присяжным предлагает оплату, исходя из должностного оклада судьи, а в качестве «кнута» – штрафы в случае игнорирования обязанности быть присяжным.

Начальную общевойсковую подготовку будут проходить граждане, независимо от пола, получающих профильное среднее образование – Кабмин утвердил порядок

Начальная подготовка проводится с целью формирования у соискателей образования первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей по отношению к оборонному сознанию.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області