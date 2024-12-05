В Нью-Йорке продолжаются поиски убийцы гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона — фото предполагаемого стрелка

В Нью-Йорке продолжаются поиски мужчины, который застрелил исполнительного директора крупнейшей американской компании в области медицинского страхования UnitedHealthcare Брайана Томпсона.
Полиция опубликовала снимки с камер видеонаблюдения предполагаемого убийцы — он был замечен с рюкзаком, в темной куртке, с накинутым капюшоном и закрытой нижней частью лица. Об этом пишет Fox News.
Томпсон был застрелен возле отеля Hilton в Мидтауне, где в тот же день должна была пройти ежегодная конференция инвесторов UnitedHealthcare.
Следователи считают это преднамеренным, заранее спланированным и целенаправленным убийством.
Как сообщает издание, на боевых патронах и гильзах, оставленных убийцей после стрельбы, были написаны слова «отрицать», «опровергать» и «защищать».
Отмечается,что на каждой пуле и гильзе было написано всего одно слово, что наводит на мысль, что он, возможно, пытался оставить сообщение.
Следователи надеются, что найти стрелка поможет мобильный телефон, обнаруженный в переулке возле отеля.
Полиция Нью-Йорка сообщила, что в настоящее время также проводится обыск в гостиничном номере Томпсона, поскольку следователи выясняют, поступали ли какие-либо угрозы в его адрес.
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