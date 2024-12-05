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В Нью-Йорке продолжаются поиски убийцы гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона — фото предполагаемого стрелка

19:59, 5 декабря 2024
Появились фото вероятного стрелка с камер видеонаблюдения.
В Нью-Йорке продолжаются поиски убийцы гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона — фото предполагаемого стрелка
Фото: Fox News
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В Нью-Йорке продолжаются поиски мужчины, который застрелил исполнительного директора крупнейшей американской компании в области медицинского страхования UnitedHealthcare Брайана Томпсона

Полиция опубликовала снимки с камер видеонаблюдения предполагаемого убийцы — он был замечен с рюкзаком, в темной куртке, с накинутым капюшоном и закрытой нижней частью лица. Об этом пишет Fox News.

Томпсон был застрелен возле отеля Hilton в Мидтауне, где в тот же день должна была пройти ежегодная конференция инвесторов UnitedHealthcare. 

Следователи считают это преднамеренным, заранее спланированным и целенаправленным убийством. 

Как сообщает издание, на боевых патронах и гильзах, оставленных убийцей после стрельбы, были написаны слова «отрицать», «опровергать» и «защищать».

Отмечается,что на каждой пуле и гильзе было написано всего одно слово, что наводит на мысль, что он, возможно, пытался оставить сообщение.

Следователи надеются, что найти стрелка поможет мобильный телефон, обнаруженный в переулке возле отеля. 

Полиция Нью-Йорка сообщила, что в настоящее время также проводится обыск в гостиничном номере Томпсона, поскольку следователи выясняют, поступали ли какие-либо угрозы в его адрес.

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