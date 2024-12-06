Дональд Трамп выбрал Дэвида Сакса главным по развитию ИИ, криптовалют и борьбе с цензурой ИТ-гигантов

Дэвид Сакс – соучредитель венчурной компании Craft Ventures и один из первых руководителей PayPal.

Фото: NYT

Новоизбранный президент США Дональд Трамп анонсировал новую должность в своей администрации — «царя» по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты, на этот пост он выдвинул бывшего главного операционного директора PayPal Дэвида Сакса:

«Дэвид сосредоточится на том, чтобы сделать Америку безусловным мировым лидером в сфере искусственного интеллекта и криптовалют. Он будет защищать свободу слова в интернете, беречь нас от предвзятости и цензуры со стороны компаний Big Tech».

Сакс — соучредитель венчурной компании Craft Ventures и один из первых руководителей PayPal. Бизнесмена называют членом «мафии PayPal» — неформального объединения бывших сотрудников и учредителей компаний, занимающихся цифровыми активами. Сакс был одним из первых «проповедников» криптовалюты, отмечает Reuters.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп избрал главой Федеральной комиссии по связи Брендана Карра, который обещает бороться с цензурой в Facebook.

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