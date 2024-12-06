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До кінця лютого 2025 у Резерв+ з’явиться е-направлення на ВЛК

09:47, 6 грудня 2024
Міноборони запроваджує цифрові направлення на ВЛК для військових через мобільний застосунок «Резерв+».
До кінця лютого 2025 у Резерв+ з’явиться е-направлення на ВЛК
Фото: УНІАН
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До кінця лютого 2025 року військовозобов'язані зможуть отримувати електронне направлення на військово-лікарську комісію через мобільний застосунок «Резерв+». Про це в ефірі телеканалу повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За словами чиновниці, це стане частиною реформи ВЛК, яку Міноборони розробляло спільно з партнерами.

«Вже на першому етапі реформи ми втілимо можливість отримати електронне направлення на ВЛК через Резерв+, прямо у себе у телефоні. Це буде здійснено до кінця лютого наступного року», — зазначила Черногоренко.

У подальшому Міністерство оборони планує розширити цю реформу, дозволивши військовозобов'язаним проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі на їх вибір.

«Це дасть можливість розділити взагалі саму процедуру військово-лікарської експертизи на два етапи: медогляд і адміністративну - те, що буде здійснено у системі Міноборони. Таким чином, це буде децентралізована, автономна, цифровізована, анонімізована процедура, яка буде зручна людям і суттєво знизить корупційні ризики», – пояснила Черногоренко.

Як раніше повідомлялося, при досягненні 17 років призовники повинні стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 про Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональні дані чоловіків будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років – без ВЛК.

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військові Міноборони ВЛК Резерв+

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