Партизани підпалили релейної шафи, порушивши логістику окупаційних військ між Москвою і Курськом

«АТЕШ» зірвав постачання техніки та палива для російських військ на фронті.

Фото: АТЕШ

Партизани руху «АТЕШ» повідомили про успішну диверсію на залізничній магістралі між Московською та Курською областями РФ. Інформацію про це опубліковано на їхньому офіційному Telegram-каналі.

За даними партизанів, їхній агент здійснив підпал релейної шафи поблизу населеного пункту Чехов у Московській області. Ця залізниця є ключовим транспортним коридором, який з'єднує Москву з Курською областю.

Унаслідок диверсії порушено логістику окупаційних військ, що призвело до затримок у постачанні палива та військової техніки для російських військ на фронті.

«Ми присвячуємо цю операцію всім нашим прихильникам і, користуючись нагодою, вітаємо всіх із Днем Збройних сил України та Днем святого Миколая. Ми продовжуємо працювати на всіх напрямках, завдаючи ударів по тилах ворога. Кожен наш крок наближає нашу спільну перемогу над путінським режимом», — зазначили представники «АТЕШ».

Відео: АТЕШ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.