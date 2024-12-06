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Полицейские автомобили-фантомы пока не будут выпускать на дороги

23:59, 6 декабря 2024
В полиции объяснили, когда «фантомы» снова выедут на дороги для фиксации нарушений ПДД.
Полицейские автомобили-фантомы пока не будут выпускать на дороги
Источник фото: facebook.com/ukrinpro
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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что автомобили типа «Фантом», которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения ПДД, очень эффективны, но сейчас эта система не работает. Об этом он сказал в интервью Украинским Новинам.

«Фантомы пока не используются. Министр внутренних дел высказал позицию по этому поводу, и мы это поддерживаем однозначно. К этому вопросу вернемся позже», - отметил он.

Также Алексей Белошицкий сообщил, что в Патрульной полиции в будущем планируется отказаться от применения терминалов для оплаты штрафов водителями на месте.

Ранее Глава Национальной полиции Иван Выговский рассказывал, что «фантомы» начали работать в начале 2022 года, где-то месяц поработали, началась война, и тогда остановили этот проект.

«Сейчас мы не запускаем их, потому что существует нормативная неопределенность. Когда стационарные камеры фиксируют нарушения, то 10% штрафов идет в бюджет той общины, на чьей территории они установлены. "Фантомы" не привязаны к какой-либо территории, и здесь не согласован вопрос, куда будут идти средства», - объяснял Выговский.

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