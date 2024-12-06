Как будут выключать свет 7 декабря — ответ Укрэнерго

В субботу, 7 декабря, свет будут отключаться по всей Украине. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Время применения и объем мер ограничения будут следующими:
для бытовых потребителей
для промышленности и бизнеса
«Напоминаем, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября», - добавили в Укрэнерго.
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